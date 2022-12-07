Murat Muratoğlu: Hepsi grup başkanına bakarak el kaldırıyor veya indiriyor

Peki, milletvekili ne yapıyor? Hür bir şekilde oylamalara mı katılıyor? Ayrı ayrı çalışmalara mı imza atıyor? Hayır! Hepsi grup başkanına bakarak el kaldırıyor veya indiriyor. Genel başkanları ne derse onu savunuyor ne ekleme ne çıkarma yapıyor. De ki sarayın hazırlayacağı bütçeye Meclis onay vermedi… Hiçbir sıkıntı yaşanmaz ki… Bütçe kanunu, süresinde yürürlüğe konulmaması halinde geçici bütçe kanunu çıkarılır. O da çıkarılmaması durumunda değişiklik dahi yapılmaz. Yeni bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerlenme oranına göre artırılır. Kavgaydı, küfürleşmeydi gerek var mı? Bir milletvekili tek başına sokağa çıksın bakalım tanıyan Allah’ın kulu olacak mı? Parti başkanının parmağının ucundasın. Kendi fikrini savun, partin ile aynı düşünme… Ne olacak hadi bunu bana sen söyle!

Murat Muratoğlu’nun yazısı