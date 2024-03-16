Bütçe demeyelim kendisine… Tam bir ucube!

Nitekim bütçe açığı şubatta 153.8 milyar TL olarak kaydedildi. Ocak ayında da bütçe 150.7 milyar TL açık vermişti. Topla, 304.5 milyar TL iki ayda…

Ülkenin bir bütçesi var. Harcamalarını oradan yapar. Yetmezse borç alır. Bugün Hazine’yi ters çevirip sallasan kokoz halde…

Bu iş nereye gider? Nereye kadar isterse!

Hazine, borçlanma limitleri konusunda “Ben ne yaparsam yapayım, sonunda hep bir çıkış yolu bulunur” mantığıyla hareket ediyor.

Kim bilir kaç defa bütçede borçlanma limitleri aşıldı. Kanuna göre Hazine daha fazla borçlanmamalıydı… Borçlanmak için yasa Meclis’in onayından geçirilmeliydi… Borçlanıldı! Meclis’ten izin alındı mı? Hayır!

Valla ne ala! Kanunmuş, hakmış, hukukmuş hepsi boşuna… Keyfine göre borçlan, kimseye de sorma… İşler artık bu aşamada…

Murat Muratoğlu’nun yazısı