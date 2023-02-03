Murat Muratoğlu: ‘Grev hakkı’ koca ülkede sadece İzmir’de kullanılabiliyor

Üretim durmasın, düzen bozulmasın, kimse gıkını çıkartmasın, izin kullanmasın, mesaiye kalsın, tatil yapmasın hatta nefes bile alamasın. Sadece ağzına bir tutam bal çalındığında sandığa koşup oyunu atsın. Enteresan olarak bu “grev hakkı” herhalde en Avrupai şehrimiz olmasından dolayı koca ülkede sadece İzmir’de kamu hizmetlerinde kullanılabiliyor. Duyar duymaz hükümetin greve bakış açısı anında değişiyor. Hayırdır? Diğer şehirlerimizin dağlarında çiçekler mi açmıyor?

Murat Muratoğlu’nun yazısı