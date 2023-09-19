Murat Muratoğlu: Gıdada ithalat kapısı ardına kadar açıldı

Dünyada gıda fiyatları düşerken bir de Türkiye fazla üretim bu düşüşe destek mi versin? Gitsin ithal etsin. El alemin çiftçisini kalkındırsın. Zira kararı alındı bile… İktidarın, enflasyon ve gıda fiyatlarındaki yükselişle mücadele için kurduğu Fiyat İstikrar Komitesi, Fahiş Fiyatla Mücadele Komitesi gibi acayip oluşumlar geçen hafta toplandı. Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi koymuşlar adını. Toplantı sonrası yapılan açıklamada; “Bazı tarımsal ürünlerde tüketici aleyhine muhtemel fiyat artışlarının önüne geçilebilmesi için ilgili kurumlar aracılığıyla gerektiğinde piyasada değerlendirmek üzere ürün tedariki yapılacaktır” denildi. Ürün tedariki… Nedir bunun anlamı? Gıdada ithalat kapısı ardına kadar açıldı. Hayırlısı…
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