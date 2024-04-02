Murat Muratoğlu: Fragman bitti film başlıyor!

Seçim bitti ve Mehmet Şimşek’ten açıklama geldi. Neydi? “Eylül 2023’te açıkladığımız Orta Vadeli Programımızı güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.” Tamam o zaman!

Bahsettiği programda sadece sayılar vardı. Ha bir de yapılacak zamların yılda sadece bir kez hedeflenen enflasyon oranına göre olacağı söylenmişti.

Yılın başında gördük ki o iş öyle olmadı. Üzerine daha iki gün önce Erdoğan, temmuz ayında emeklilere zam yapılacağının sözünü verdi. Sahi bahsettiği “kararlılık” denilen şey neydi?

Serbest piyasa uygulanacak da demişti. Daha dün kamu bankaları cayır cayır piyasaya döviz sattı. Kamu bankaları bunu “serbest” olarak yaptı der, geçer.

İyi de yılbaşından beri 35 milyar dolarlık satılan rezervi kim heba etti? Başka bir şansları kalmadığı için kim artırdı faizleri?

Kriz algısını düzeltmek için ne yapmak gerekli? Önce piyasaların baktığı en önemli iki veride olumlu bir tablo çizmeli…

Nedir bunlar? Biri vatandaşın ekonomideki gidişatı anlamak için baktığı dolar… Diğeri iş aleminin ilgilendiği faiz…

Şimdi sen bunları suni olarak baskılarsan, hiçbir şey olmamış gibi davranırsan günü gelir ekonomiyi şapa oturturlar. Dolma gibi oyarlar.

Murat Muratoğlu’nun yazısı