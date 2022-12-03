Murat Muratoğlu: Enflasyon bu ay eksi yüzde 80 açıklansın

Saraya söyle İstatistik Kurumu’na bir telefon açsın, enflasyon bu ay eksi yüzde 80 açıklansın, hedefe haftaya ulaşalım. Neden bu kadar kasıyorsunuz ki? Sonuçta o da, bu da gerçek değil… Belki biraz daha coğrafi çalışsa, enflasyon da dünya gibi yuvarlaktır dese, ileri gittikçe bir süre sonra başa dönersin gibi kelam etse daha inandırıcı olmaz mı sizce de? Kainat lideri şahsım tam on iki yıl boyunca 2023 hedefleri diye tekrarladı. Yaranmak isteyen kim varsa papağan gibi arkasına sıralandı… Şunun şurasında verdiği sürenin bitmesine bir ay kaldı. Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girecektik. Kişi başına düşen milli geliri 25 bin dolara çıkacaktı. Millet parayı bulunca şımaracaktı! Tabii ki olmadı.

Murat Muratoğlu’nun yazısı