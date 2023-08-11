Murat Muratoğlu: Durun daha şirketler batacak, insanlar işsiz kalacak

Krizin bugüne kadar nesini gördük? Döviz kuru arttı, enflasyon zıpladı… Peki, görüp göreceğimiz bu kadar mı? Durun daha şirketler batacak, insanlar işsiz kalacak. Zira iflas etse bile öyle eskisi gibi kimse yazar kasa falan fırlatamayacak. Susup içine atacak… Ekonominin bırakın yeni istihdam üretmesini, şirketlerin mevcut maliyetlerini azaltma önlemi çalışan sayısını azaltmak olarak çıkıyor karşımıza… Demek çay ikramını kesmek, “lüzumsuzsa söndür” uyarısı asmak artık yetmiyorsa… Kredilerde frene basılınca özel sektörde yatırım falan kalmadı. Yatırım yoksa ne yapacaksın fazla elemanı? Haliyle firmalar çalışan sayısını azalttı.

Yine de çok ters gitmemek gerek hükümetle… Patronlar demeç veriyor; “Çalıştıracak işçi bulamıyoruz!” Haliyle işsiz olan düşünüyor; “Bir biz mi angutuz?” Sorsan, vasıfsız işçi dahi bulamıyorlarmış. Doğru dürüst para verip mi bulamamış? Onlar işçi değil bildiğin “köle” arıyor. Açığı mülteciler kapatınca fazla da dert edilmiyor.

Murat Muratoğlu’nun yazısı