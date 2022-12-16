Diken

Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Dünyada yerçekimine karşı koyan tek bir borsa var

Dünyada yerçekimine karşı koyan tek bir borsa var, o da İstanbul’da… Hikayesi biraz farklı da olsa bu aralar her daim yükseliyor maşallah… Hakkını vermek lazım çok da iyi yönetiliyor diğer kurumlara bakınca… Peki, borsaya buradan girilir mi? Yatırım yapılır mı? Borsaya her zaman girilir… Ucuzdur, pahalıdır, dirençtedir, destektedir, dolar bazında gideceği yer vardır, bazlama bazında yükseliş kanalındadır… Konuşurlar, anlatırlar… Serin hikayedir… Aslında borsa para girdikçe yükselir. Olay bundan ibarettir. Sen disiplinli bir sistemin olduktan sonra çok da saf değilsen güzel iştir… Her zaman içerisinde olmak zorunda değilsin… Uzak durmak da bir seçenektir.

Murat Muratoğlu’nun yazısı


SON HABERLER

Levent’teki MetroCity AVM’de yangın

İstanbul Şişli’de Büyükdere Caddesi’ndeki MetroCity AVM’de yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Asgari ücretin yoksulluk sınırına gelmesi için yüzde 391 zam yapılmalı

DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) araştırmasına göre açlık sınırı 7 bin 818 liraya, yoksulluk sınırıysa 27 bin 41 liraya çıktı. Türkiye’de asgari ücret 5 bin 500 lira. Asgari ücretin yıl sonu zammıyla 7 bin 500-8 bin 500 arasına geleceği tahmin ediliyor. Ekonomik kriz derinleşirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca vatandaş her geçen […]

‘Avatar depresyonu’nun çaresi yine doğada

Avatar filminin nefes kesen güzellikteki doğasını gerçek hayatta bulamamaktan kaynaklanan hayal kırıklığı izleyenleri hüzünlendiriyor. Bu duyguyla baş edebilmenin yolu yine doğadan geçiyor.