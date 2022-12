Murat Muratoğlu: Dünyada yerçekimine karşı koyan tek bir borsa var

Dünyada yerçekimine karşı koyan tek bir borsa var, o da İstanbul’da… Hikayesi biraz farklı da olsa bu aralar her daim yükseliyor maşallah… Hakkını vermek lazım çok da iyi yönetiliyor diğer kurumlara bakınca… Peki, borsaya buradan girilir mi? Yatırım yapılır mı? Borsaya her zaman girilir… Ucuzdur, pahalıdır, dirençtedir, destektedir, dolar bazında gideceği yer vardır, bazlama bazında yükseliş kanalındadır… Konuşurlar, anlatırlar… Serin hikayedir… Aslında borsa para girdikçe yükselir. Olay bundan ibarettir. Sen disiplinli bir sistemin olduktan sonra çok da saf değilsen güzel iştir… Her zaman içerisinde olmak zorunda değilsin… Uzak durmak da bir seçenektir.

Murat Muratoğlu’nun yazısı