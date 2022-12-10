Murat Muratoğlu: Daha iyisini yapmayan kalmadı dünyada

“Biz yaptık biz” deyip duruyor ama daha iyisini yapmayan kalmadı dünyada… Asgari ortalama ücretleri alırsak Avrupa’da bizde daha kötü sadece iki ülke var. Bulgaristan ve Arnavutluk… Sadece 10 yıl önceye gidelim. Brüt asgari ücret 2012’de Türkiye’de 412 Euro ortalamadayken Bulgaristan’da 148 Euro, Arnavutluk’ta 152 Euro seviyesindeydi. Bu yıl Bulgaristan’da 363 Euro, Arnavutluk’ta 269 Euro… Belirgin bir artış göze çarpıyor. Ya bizde? 2022’de 374 Euro’ya kadar gerilemiş ülke… Onlar çıkışta biz inişte… O gün bizden daha kötü olan Sırbistan, Letonya, Macaristan, Romanya, Karadağ, Hırvatistan, Polonya, Slovakya, Estonya, Çekya, Litvanya bugün bizi sollamış geçmiş. Bariz zenginleşmiş.

Murat Muratoğlu’nun yazısı