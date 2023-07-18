Murat Muratoğlu: Daha artırırlar vergileri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gündem ve ekonomiyle ilgili açıklamasında, “Bundan sonra vergi konusunda yeni bir adım atılacağını beklemiyorum…” dedi. İyi bari… Çok güven vermiyor bu demeci ama koskoca Cumhurbaşkanı Yardımcısı kendisi… O bilmeyecek de kim bilecek gari…

Bana sorarsanız bitmedi, daha artırırlar vergileri… Görelim bakalım kim haklı?

Market, manav, kasap, kırtasiye zam yapılınca ohoo dış güçler, teröristler… Vergiye zam bindirilince güçlü devlet, güçlü Türkiye… “Vatandaşımızı ezdirmeyiz” derler kendileri ezerler… Peki, vergiye ek zam nedir birader? Verginin maliyeti mi artıyor? Milletin alım gücü yerlerde…

Peki, bu vergilerin nedeni ne? Seçim sebebiyle harcamaların tadını kaçırınca Cumhurbaşkanlığı sistemi, üzerine de deprem vurunca ülkeyi 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe 483 milyar 228 milyon lira açık verdi…

Sadece haziran ayı bütçe açığı 219.6 milyar lira… İşler kontrolden çıkınca sırtlarını yasladılar sokaktaki vatandaşa… Şirketleri de unutmadılar tabii konu para olunca…

Murat Muratoğlu’nun yazısı