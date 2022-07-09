Murat Muratoğlu: ‘Bütün ülke Fenerbahçeli’ demek gibi…

Kadim “ekonomi iyi” dayılarının en sevdiği ortamdır bayram tatilleri… Konuşacak konu bulamayınca “Türkiye’de kriz varsa tatil yörelerindeki bu kalabalık da neyin nesi? Kriz falan yok kardeşim, yalan hepsi…” diye laf atıp sürüne sürüne gözden kaybolur kendileri… Fenerbahçe’nin maçına gidip tribünleri bakıp “Bütün ülke Fenerbahçeli” demek gibi… Anlamak istemiyorlarsa anlatamazsın ki!

İşler kötü gittiğinde siyasetin gizli kutsal kitabı bize ne der? Onları ahmak yerine koymaktan çekinme. Gözlerinin içine baka baka konuş… “Ekonomi iyi yolda” deyip, bekle… Yerse… Bu dayıların kurbanlardan fazla bir farkı yok aslında… Onlar da önüne konulanı yiyor, kurbanlıklar da…

Murat Muratoğlu’nun yazısı