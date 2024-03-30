Murat Muratoğlu: Bütçedeki açık devasa boyutta

Seçimle ülke belirsizlikten kurtulacak ve ekonomi çok iyi olacak! Ha tamam, ben ikna oldum valla… Bıraksınlar bu işleri… Ertesi gün Finlandiya olacak halimiz yok ya!

Kadim halkımıza “seni kandırıyorlar” diye anlatamazsın ki! Daha önce çok denendi… Bir seçim geçsin görelim bakalım hesap kime kilitlendi?

Oylar verilene kadar freni kökle, seçim bitince zamları yapıştıracaklar gönüllerince… Hep beraber reklamları izlettiler, işleri biter bitmez hiç zaman kaybetmeyecekler.

Belediye başkanları ve muhtarlar seçiliyor alt tarafı… Nasıl da büyüttüler olayı… Sahi neyin dünden daha iyi olmasını bekliyor bu ülke halkı?

Bütçeyi tatlı tatlı yediler. Allah arttırsın, enkazı vatandaş kaldırsın. Tablo ortada… Öyle elektrik, doğalgaz zammı yetmez bu tabloda… Bütçedeki açık devasa boyutta!

“Yok artık!” diyorsunuz. Siz sarayın aylık gideri ne kadar biliyor musunuz? İstanbul Belediye Başkanlığı’nı kaybedecek diye duracak mı sanıyorsunuz?

Seçim öncesi tatsız bir görüntü vermemek için hem faizi hem de dövizi suni baskılarla düşük tutmayı denediler. Kaldıramadı ülke ekonomisi… Yönetim sadece birini seçmeliydi. Faiz işi uzun hikaye, en iyisi biz dövizi tutalım denildi.

Bakıyorsun, hiçbir analist doğru dürüst yorumlayamıyor dövizi… Yaptıkları sadece durum analizi…

Gayet normal. Rasyonel olmayan ve mantığa dayanmayan bir fiyat seviyesinin adil değerinde olmadığı bir durumu nasıl yorumlayabilirsiniz ki?

Döviz yükselse enflasyonun kontrolden çıkacak, Kur Korumalı Mevduat zararı karşılanamayacak… Bu durumda hangisini tutmak daha akla yatkın olacak? Cevap veriyorum: D şıkkı, döviz…

Murat Muratoğlu’nun yazısı