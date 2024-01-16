Murat Muratoğlu: Bütçe rezaleti kimin eseri?

Oturdular hesapladılar… Dediler ki, 2023 yılında 659 milyar lira bütçe açığı verilecek. Merak etmeyin her şey kontrol altında.

Yıl bitti, rakamlar açıklandı. Yaklaşık 900 milyar liralık Kur Korumalı Mevduat yükü Merkez Bankası’nın üzerine geçirilmesine rağmen 1.37 trilyon lira bütçe açığı verildi.

Bu haliyle bile son yılların rekorunu kırarak milli gelire oranı yüzde 5.3’e kadar yükseldi. Yüzdelerin anlamı ne diye sorarsanız, “felaket” kelimesi dahi yetmez durumu anlatmaya…

Kahveden Hüsnü Dayı’yı kaldır, ülkeyi sen yöneteceksin diye bütün yetkileri ver kendisine… Emin olun daha kötüsünü yapamaz bütçede… Hiç değilse “ben ekonomistim” falan diye konuşmaz etraftakilere…

Mehmet Şimşek rezaleti, “Deprem harcamalarını hariç tuttuğumuzda bütçe açığının milli gelire oranı 2023’te yüzde 1.7 ile Maastricht kriterinin de altında kaldı” diye savundu.

Deprem harcamalarının ne kadar ve nereye gittiği konusu ayrıca sorunlu… Ancak Kur Korumalı Mevduat zararını da koy bakalım ait olduğu yere, bütçeye… Sonuç ne çıkıyor sen bana onu söyle…

Murat Muratoğlu’nun yazısı