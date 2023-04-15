Murat Muratoğlu: Bulunur illa bunu da yiyen bir salak

Nihayet AKP, 2023 Seçim Beyannamesi’nde “Uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde Kamu İhale Kanunu’nu güncelleyeceğiz” dedi… Bu 197’nci güncellemeleri olacak. Hayırlısıyla bu sefer başaracak. Bulunur illa bunu da yiyen bir salak!

Murat Muratoğlu’nun yazısı