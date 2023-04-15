Murat Muratoğlu: Bulunur illa bunu da yiyen bir salak

Nihayet AKP, 2023 Seçim Beyannamesi’nde “Uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde Kamu İhale Kanunu’nu güncelleyeceğiz” dedi… Bu 197’nci güncellemeleri olacak. Hayırlısıyla bu sefer başaracak. Bulunur illa bunu da yiyen bir salak!
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Yöneylem direktörü: Gençlerin İnce tercihinde mantık bulamıyoruz
Yöneylem Direktörü Derya Kömürcü, ilk defa oy kullanacak seçmenlerde Muharrem İnce’ye oy vereceklerin motivasyonlarını bulamadıklarını söyledi.
Başak Demirtaş: Çok umutluyum, güzel yarınlara inanıyorum
Başak Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kazanacağını asla düşünmediğini belirtti: “Özgür ve güzel yarınların geleceğine inanıyorum.”
Ay’a sert iniş olmadı yerine İMECE uydusu fırlatıldı
İMECE uydusu, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden uzaya fırlatıldı. Erdoğan’ın hedefi Ay’a sert inişti.
‘Gollum’ olarak yapay zeka
Bir tarafta yapay zekanın ‘harikalara yarattığını’ düşünenler, diğer tarafta gelişmeler ‘dünyanın sonunu getirecek’ diyenler… İnsancıl Teknolojiler Merkezi, iki ihtimali de göz ardı etmeden olan biteni serinkanlılıkla anlamaya yardımcı oluyor.
Kağıt uçakla en uzun mesafe dünya rekoru kırıldı
Amerikan havacılık şirketi Boeing’den üç mühendis tarafından tasarlanan kağıt uçak 88 metreyle dünya mesafe rekorunu kırdı.
Elon Musk, ChatGPT’ye rakip olmaya hazırlanıyor
Milyarder yatırımcı Elon Musk, ChatGPT’nin üreticisi OpenAI’ye rakip olacak bir ‘yapay zeka start-up’ı kurmaya çalışıyor.
Halka arza yoğun talep: Üç ayda 9,9 milyar lira
Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) verilerine göre, 2023 Ocak-Mart döneminde halka arzdan 9,9 milyar lira toplandı.
AKP’li Şenocak ailesine bir koltuk da Türk Telekom’dan
AKP MKYK üyesi ve partinin eski İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın kardeşi Bünyamin Şenocak, Türk Telekom’un müşteri deneyimi şirketi AssisTT’in idari işler genel müdür yardımcılığı görevine getirildi.
Bitcoin son 10 ayın zirvesinde
Kripto para birimi Bitcoin, son 10 ay içindeki en yüksek değerine ulaştı. dün 30 bin 999 doları görürken günü 30 bin 400 seviyesine kapattı.
Biden seçim planını yakında açıklayacak
ABD Başkanı Joe Biden, 2024 Başkanlık seçimleriyle ilgili planını yakında resmi olarak açıklayacağını dile getirdi.