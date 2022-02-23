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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Bu yaptırımlar dengemizi iyice bozabilir

Amerika dünyanın jandarmasıysa “iz olmasın” diye ceza kesmek zorunda. Ne yapacak? Rusları fakirleştirecek. Bu kaçınılmaz. Nasıl? Birçok yolu var. Zira en ağırı Amerika’nın Rusya’yı “swift” yani dolar transferi sisteminden atması. Sattığı malın parasını Rus Rublesi cinsinden almayı kaç şirket kabul eder acaba? Amerika, Rusya ile iş yapan şirketlere ambargo koyarsa ki bunun anlamı sadece Amerika’da iş yapmasını engellemek değil, aynı zamanda hiçbir bankadan kredi bulamaması demek… Amerika’nın elinde seç beğen al, onlarca seçenek…

Ekonomik yaptırımlar sertleşirse Türkiye’nin de bu yaptırımlara uymak zorunda kalması çok olası… Bu yaptırımlar dengemizi iyice bozabilir. Uymak zorunda kalmasak bile illaki ekonomimiz etkilenecek. Tahıl fiyatları ve enerji fiyatları uzun süre yüksek kalabilir. Bırakın fiyatların artmasını mevcut seviyelerde bile kalması, Türkiye’nin kaldırabileceği bir yük değil…


Murat Muratoğlu’nun yazısı

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