Murat Muratoğlu: Bu tarz kallavi zamlarla gidilirse sanayide çarklar iyice durur

Enerji sektörü, halen 40 milyar dolar civarında borçla bankacılık sektörünün en fazla risk taşıyan müşterileri arasında zirveye yakın konumunu korumakta…

Bu parayı nasıl çıkartacaklar? Enerjiyi, Türk Lirası ile satıyorlar, krediler döviz bazında… Doların Türk Lirası karşısında her 1 liralık artışı, kredi borcunun sektör üzerindeki yükünün 40 milyar lira daha artması anlamına geliyor.

İktidar, bari zam yapsak da hiç değilse birkaçını kurtarsak derdinde… O zaman taktik maktik yok, zam, zam, zam…

Bu tarz kallavi zamlarla gidilirse, sanayide çarklar iyice durur… Kamulaştırırsa, fatura komple devlete yük olur. Şirketler daha da borçlansa, vadesi gelince ödemesi zor olur.

Murat Muratoğlu’nun yazısı