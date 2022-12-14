Diken

Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Bu hesapları nasıl yapmıştı hiç açıklamadı, zira tutturamadı

Erdoğan, “Dolara aşırı derecede yatırım yapanlar yaya kalabilir” dediğinde dolar 2.59’daydı… Hiç unutmam aklıma Tarkan’ın; “Gel gel gel güzelim, gel hiç acımayacak” şarkısı gelmiş, içim ürpermişti. Hani filmlerde olur ya, biri fena yaralanır, arkadaşı öleceğini biliyordur ve ağlamaklıdır… Son nefesini vermeden elini tutar; “Her şey düzelecek, hiç korkma hepsi geçecek” der. Tıpkı o sahne gibiydi… Yıllar geçti. Takvim yaprakları 2018’i gösteriyordu. “Bizim geleceğimizi, biz belirleyeceğiz. Ayın 24’ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle şununla bununla nasıl uğraşılır göreceksiniz” dediydi… Hey gidi günler… Dolar 4.75 enflasyon yıllık yüzde 11.49 seviyesindeydi. Bu hesapları nasıl yapmıştı hiç açıklamadı. Zira tutturamadı. Fakat hevesi hiç kırılmadı. En son çıktı, “Herkes enflasyon hesabını 2023’te yüzde 20’ler seviyesinde yapsın. Aksi yönde hareket edenlerle biz hükümet olarak yetkimizi, milletimiz iradesini kullanarak gereken cevabı verecektir” açıklamasıyla beklentisini beyan etti.

Murat Muratoğlu’nun yazısı


SON HABERLER

Boğaziçi’ndeki veri skandalına adı karışan şirkete 717 bin TL’lik ihale

Boğaziçi Üniversitesi’nde idari ve akademik personelin kişisel bilgilerine ve üniversitenin yönetişim bilgilerine onaysız erişim yetkisi verilen KCA Danışmanlık şirketine 717 bin 500 TL’lik bir ihale daha verildi. Üniversitenin genel sekreterliği tarafından verilen ihale pazarlık usulü düzenlendi. Şirketin sahibi Elif Özbayram’ın ismi Türkşeker yolsuzluğuna karışmıştı.