Murat Muratoğlu: Bu genç nüfusu kimler yönetiyor; dayılar!

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Resmi rakamlara göre Türkiye’nin ortanca yaşı ‘34.4’’te… Yani bu ülkenin yarısı daha 35’ine bile basmadı. Peki bu genç nüfusu kimler yönetiyor? Dayılar!

Erdoğan 71, Bahçeli 77, ‘CHP’ye kayyum’ fısıltılarında adı geçen Kılıçdaroğlu 76 yaşında… Allah sağlık versin de geç oldu, ne zaman kalkarlar acaba?

Erdoğan cevabı geçen hafta verdi, “Elhamdülillah dimdik ayaktayız; emri hak vâki olana kadar buradayız.”

Bu tablo, ülkenin kaderine sinmiş zihniyetin sadece bayram sohbetlerinde değil, karar odalarında, toplantı masalarında da hüküm sürdüğünü gösteriyor.

Bir neslin gölgesi çökmüş üstümüze ve kalkmaya da niyeti olmadığını açık açık söylüyor.

O koltuklarda oturanlar ‘değişmedikçe’ bol bol muhabbetini yaparız da gelecekte kutlayacak pek bir şey kalmayacak memlekette…

Murat Muratoğlu’nun yazısı