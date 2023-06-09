Murat Muratoğlu: Bu daha başlangıç

Edirne’den Kars’a, benzinden çaya… Zam dalgası tüm yurdu etkisi altına aldı. Bu daha başlangıç… Doların artmasıyla birlikte inanamayacaksınız ödeyeceğiniz paraya markette… Yakında her şeye kallavi zam gelecek ama “fiyatlar düşsün diye değil, vatan düşmesin diye oy verdik” diyecek milyonlar var. Nasıl da inanmışlar! Nitekim bu durumu seçimden önce anlatmaya çalıştım ama çok farklı düzlemdeydim halkımızla… Görüldü ki ülkenin yarısı, dış mihrakların yaptırdıklarına inanıyorlar zamları… Sorsan halka fakirliğinin nedenini, çoğu diyecek ki dış güçlerin bitmeyen kini… Bunu ciddiye alıp omuz omuza dünyaya karşı mücadele ettiğimize inanalar var. Öylesine temiz ve saflar… Haliyle Türkiye yüzyılı başladı… Seçim öncesi yansımayan zamları şimdi pompalıyorlar. Hadi benzini anladık da nedir yüzde 43 oranında yapılan zam çaya? Bari yüzde 52 zam yapıp mesaj verselerdi anlayana…
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