Murat Muratoğlu: Borçlular birleşip parti kursalar, açık ara tek başlarına iktidarı alırlar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartıyla yapılan harcamaların yüzde 140 arttığını belirterek, talep ve tüketimi kısarak enflasyonu düşürmek için kredi kartlarına yeni kısıtlamalar getirileceğini duyurdu. Aslında bunu seçim öncesi yapacaklardı. Millet ne kadar kötü durumda olduğunu anlar falan… “Aman ha” denilip vaz geçildi… Oysa ne kadar da kârlıydı… Faiz artırmak yasaklanınca faizsiz kredi tadındaydı… Millet limitinin dibine kadar harcadı. Borçlandı…

Türkiye’de 35 milyon 78 bin kişinin bireysel kredi kartı borcu var. Borçlar öyle 300 lira 500 lira da değil… Topla bütün borçları böl borçlu sayısına kişi başına ortalama bireysel kredi kartı borcu 22 bin 534 lira… Borçlular birleşip parti kursalar, açık ara tek başlarına iktidarı alırlar… Kanun çıkartıp borçlarını silerler, rahatlarlar… Nasıl fikir ama? Nefis maşallah…

Murat Muratoğlu’nun yazısı