Murat Muratoğlu: Biz vergi veriyoruz, devlet jest olarak bize akaryakıt ikram ediyor

Memura, işçiye gelince yılda bir kere zam… Mazota 24 saatte iki zam… Yahu bırak iki yakıt alımı arasını, güneş iki defa doğmadan zam mı gelir? Geldi valla! Litresi iki rabia yan yana… Tam 44 lira! Aslında akaryakıt almıyoruz, biz vergi veriyoruz devlet jest olarak bize akaryakıt ikram ediyor. İşin güzeli öyle bir ayarladılar ki sistemi, ne yapsan enflasyona yansımıyor. Belki de şahlanmış ekonomiyi biraz olsun dizginlemeye çalışıyorlar. Başka bir ihtimal toplu taşımayı teşvik etmek için yapılıyorlar. Bütün amaç yakıt tüketimini azaltarak çevreyi korumak olsa gerek… Yoksa insan oturur düşünür, biz bu zammı yapıyoruz ama halk bunu ödeyebilir mi? Çok mu yüklendik, vergiler fazla mı geldi?
SON HABERLER
BGM, antisemitizmle suçlanan Roger Waters’la yollarını ayırıyor
BGM, İsrail hakkındaki yorumları nedeniyle antisemitizmle suçlanan Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters’la yollarını ayırıyor.
VAR kayıtları açıklanacak, yabancı gözlemci gelecek, MHK değişecek
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR kayıtlarını açıklamayı, yabancı gözlemci getirmeyi ve Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) yapısını değiştirmeyi planlıyor.
Borsa güne nasıl başladı? – 31 Ocak 2024
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 yükselişle 8.480,29 puandan başladı.
Can Atalay’ın ailesi: Halktan kopardılar
Milletvekilliği düşürülen Can Atalay’ın anne ve babası “Bu memlekette anayasa yoksa, hukuk yoksa can güvenliği yoktur” dedi.
Limonlu sos yasağı seneye başlıyor
Limon suyu izlenimi veren limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle satılan ürünler 31 Aralık 2024’ten sonra yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek.