Murat Muratoğlu: Biz vergi veriyoruz, devlet jest olarak bize akaryakıt ikram ediyor

Memura, işçiye gelince yılda bir kere zam… Mazota 24 saatte iki zam… Yahu bırak iki yakıt alımı arasını, güneş iki defa doğmadan zam mı gelir? Geldi valla! Litresi iki rabia yan yana… Tam 44 lira! Aslında akaryakıt almıyoruz, biz vergi veriyoruz devlet jest olarak bize akaryakıt ikram ediyor. İşin güzeli öyle bir ayarladılar ki sistemi, ne yapsan enflasyona yansımıyor. Belki de şahlanmış ekonomiyi biraz olsun dizginlemeye çalışıyorlar. Başka bir ihtimal toplu taşımayı teşvik etmek için yapılıyorlar. Bütün amaç yakıt tüketimini azaltarak çevreyi korumak olsa gerek… Yoksa insan oturur düşünür, biz bu zammı yapıyoruz ama halk bunu ödeyebilir mi? Çok mu yüklendik, vergiler fazla mı geldi?

Murat Muratoğlu’nun yazısı