Murat Muratoğlu: Birkaç ay daha kendimizi kandıracağız

Buradan çıkan sonuç kimsenin ekonomi yönetimine zerre güveninin kalmadığının görülmesi üzerine başka bir para birimine endeksli getiri vaat edilmesi…

Gerçekten düzeltilmesi isteniyorsa ekonomiden anlayan ve piyasaları bilen yeni, bağımsız bir Merkez Bankası başkanı ile yola devam etmek elzemdir.

Yoksa biz bu işin ithalatını, ihracatını yeri geliyor imalatını yapıyoruz demekle olmaz bu iş! Dünyada işler çok değişti. Her ülke kendi derdine düştü.

Artık para pahalanıyor… Saflar sıkılaştı. Ne yapacağız? Birkaç ay daha kendimizi kandıracağız. Günü kurtarma derdine

düşecekler. Popülizm için kesenin ağzını açacaklar. İşte biz o gün düşüneceğiz… Her şey bir anda anlamsız gelecek… İşte biz o gün tükeneceğiz…

Murat Muratoğlu’nun yazısı