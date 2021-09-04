Murat Muratoğlu: Başkanlık sistemi bizim kafamızda patladı

Enflasyon rakamı yıllık yüzde 19.25 olarak açıklandı.

Akademisyenlerden oluşan, enflasyonu hesaplarken ağırlık oranlarını bile Türkye İstatstk Kurumu’ndan alan Enflasyon Araştırma Grubu oluşumu… Sadece ocak-ağustos dönemini kapsayan 8 ay için enflasyon oranını yüzde

30.39 olarak hesapladı.

Bu kadar fark nasıl çıktı? Basit… Fiyatları kendi topladı. Ona göre hesapladı!

Zaten kim inanıyor ki? İnanmasanız da çok br şey değişmiyor. Kötü yönetim bize fakirleşme, enflasyon, yüksek faiz, değersiz para, işsizlik olarak geri dönüyor.

Başkanlık sistemi hız demekti… Hızlı gidince enflasyon hakimiyetini kaybedip duvara tosladı…

Onun tuzu kuru… Bizim kafamızda patladı!

Murat Muratoğlu’nun yazısı