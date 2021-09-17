Murat Muratoğlu: Bankaya yatırdığın her 100 doların 23’ü MB’nin kasasında bekleyecek

Mevzu Merkez Bankası rezervleri… Yeni açıklanan zorunlu karşılık düzenlemesiyle bankaya yatırdığın her 100 doların 23 doları Merkez Bankası kasasında bekleyecek. Rezervlere 3.4 milyar dolar eklenecek.

Güney Kore ile yapılan swap neticesinde 2 milyar dolar karşılığı won… Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) borç olarak aktarılan 6.4 milyar dolar da var. Haliyle çıkıp “120 milyar dolar rezerve sahibiz” diye nutuk atar. Neyimize yarar?

Sahi kim demişti “IMF bizden borç istedi” diye? Onlar bize borç verdi. Seve seve kabul ettik. Sizce miting alanlarında halka seslenirken bu durumdan bahseder mi? Rezervin tamamı brüt… Geri ödeyeceğimiz parayı düşüp ne kadar kalıyor diye baksak 40 milyar dolar para bulmamız gerekli elimizde bir şey görebilmek için…

Şöyle düşünün… Cebimizde 120 liranız var. Kredi kartına da 160 lira borçluyuz. Kaç lira paran var diye sorana 120 lira dersiniz ama… Zira o 120 lirayı kredi kartına ödeseniz bile 40 lira eksi bakiyedesiniz… Her ay da faiz ödersiniz. “Sıfırı tükettik” demek için bile bir yerlerden döviz gelmeli!

Murat Muratoğlu’nun yazısı