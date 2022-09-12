Murat Muratoğlu: Avrupa krizde, peki Türkiye?

Avrupa ülkeleri Rusya karşısında enteresan bir biçimde dik durdu. Sıkıntı çekmeyi göze aldı ve Rus petrolüne tavan fiyat getirmeyi onayladı. En fazla bu kadar vereceğim doğalgazına dedi Rusya’ya

Savaştaki Rusya bu hamleyi çok da beklemiyordu. Vanaları tamamıyla kapattı.

Haliyle Avrupa Komisyonu ve üye ülke hükümetleri, peş peşe enerji krizine dönük planlar hazırlamaya girişti.

Uluslararası piyasalarda hızla artan doğalgaz fiyatlarına paralel olarak yapılan zamlar sonrası vatandaşlarına destek olmaya karar verdiler.

Almanya 60 milyar Euro tutarında bir fatura desteği bütçesi açıklarken, Fransa, İspanya, İtalya 300-500 Euro arasında hanelere elektrik-doğalgaz fatura desteği geldi.

Yok efendim onların durumu fena, vay efendim bunlar bitik durumda, dünya bizi kıskanıyor, şöyle güçlüyüz, böyle süperiz diye atıp tutmak kolay… Senin vatandaşının faturaları ödedikten sonra kalan alım gücü ne kadar…

Murat Muratoğlu’nun yazısı