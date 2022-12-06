Murat Muratoğlu: Artış hızı yavaşlayacak desek de meydanlar ‘düşürdük’ diye inleyecek

Bir devlet kurumuna daha ne kadar zarar verilebilir. İstatistik Kurumu bunun en güzel örneğidir… Kimsenin inanmadığı bir kurum olur mu? Yaptılar oldu! Genci, yaşlısı, yandaşı, muhalifi herkes bu açıklananların gerçek olmadığını biliyor. Bundan daha trajik ne olabilir ki? Enflasyonla mücadele kapsamında millet topyekûn sürünüyor! Nitekim baz etkisiyle enflasyonda düşüş başladı. Geçen yıl kasım ayında enflasyon aylık yüzde 3.51 yükselmişti. Aralık ayında ise yüzde 13.58 arttı. Bunların altındaki her artış yıllık enflasyona düşüş olarak yansıyacak. Bu seçim ayına kadar devam edecek. Fiyatlar düşmeyecek, artış hızı yavaşlayacak desek de bunu anlayacak insan sayısı çok fazla olmayacak. Meydanlar “düşürdük” diye inleyecek. Muzaffer komutan edası ile poz verecek.
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