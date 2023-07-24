Murat Muratoğlu: Anladık mı neden bu ek vergiler kondu?

Geçen yıla göre bütçe gelirleri yüzde 48 artarken, harcamalarda yüzde 102 artış yaşandı. Bildiğin bakkal hesabı… Giderlerin gelirlerinden hızlı artıyorsa önce zora düşersin, sonra borç ararsın ve akabinde batarsın. Haziran ayında geçen yılın 6 katı artışla 220 milyar lira olan aylık açık hemen hemen tüm zamanların aylık bütçe açığı rekoru… Anladık mı neden bu ek vergiler konuldu?

Şimdi yıl sonuna kadar 1.2 trilyon lira ek bütçe ve 2.1 trilyon ilave borçlanma ile yola devam ediyor. Toplanacak vergiler devede kulak kalıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Yeni bir vergi artışı olmayacak” sözünü verdi. Koskoca yetkili, bilmeyecek mi? Eminim yeni vergi artışı olursa o dakika istifa eder kendisi… Devlet adamı sözünü yer mi? Mutlaka yapar gereğini…

Murat Muratoğlu’nun yazısı