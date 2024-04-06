Murat Muratoğlu: Altın adeta kanatlandı

Altın resmen altın günlerini yaşıyor. Neredeyse her gün kendi rekorunu kırıyor. Son bir ayda altının ons fiyatında az buz değil 300 dolarlık bir yükseliş oldu. Dolar bazında yüzde 15 kazandırdı.

Türk insanın bitmeyen altın aşkı bu sefer işe yaradı. Yastık altını, bankada tutulanı falan geçtim. Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sigortaları’nın en büyük fonları altına yatırım yapanlardan oluşuyor. Toplamda yaklaşık 910 milyarlık fon havuzunun 250 milyar lirası altında yatıyor.

Çok açık konuşayım altın gibi manipülasyona açık bir emtianın ne zaman, nereye gideceğini bilmek çoğu kişinin haddi değildir. Temel, teknik analizler hikayedir.

Altın puslu havayı sever ya… Belirsizliğe bayılır ya… Para basarsan kanatlanır ya… Enflasyonist ortamlarda havalanır ya… Hepsi tamamdı…

Bunun yanında dünya pandemiyi gördü, savaşı yaşadı. Elektrik ve doğalgaz kesintileri… Çin tarafında yaşanan emlak ve borç krizi…

Artması için daha uygun bir ortam tarihte hiç olmadı. Zira o günlerde artmadı!

Altın yatırımcıları gülerken birden surata abanılmış top gelmiş gibi kalakaldı? Afalladı? Altını olan tam parayı vuruyor derken pırpır ederken canlandı elleri boş kaldı.

Bugün ortam çok daha yumuşak. Altın adeta kanatlandı!

Murat Muratoğlu’nun yazısı