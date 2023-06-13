Murat Muratoğlu: Adamlar bizimle dalga geçiyor

Binali Yıldırım’ın iki gün önce yaptığı, “Hedefimiz dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasına Türkiye’yi sokmak. Buna çok yakınız” açıklamasını bir yerden hatırlıyordum sanki… Açtım arşivi aynı kelimeleri kullandığı son üç yılda üçüncü konuşması bu… Her defasında parmakla gösterilen ülkeler arasına girmeye şuncacık kalıyor maşallah… Ha gayret olacak inşallah… Dünya zaten Türkiye’yi parmağı ile “Enflasyon artarken faiz düşüren bunlar işte” deyip işaret ediyor ama o sayılmıyor. Nitekim adamlar bizimle dalga geçiyor. Aldığı borcu boşa harcadı, parayı betona gömdü, tüketime aktardı, yandaşa dağıttı, ihale verdi, lüks harcamalar yaptı… Parası en çok değer kaybeden ülke payesini aldı. Ekonomisi dünyanın en kırılganı olanı… Kim? Aha bu ülke… Adı Türkiye…
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