Murat İde: İlk seçimdeki oy pusulasında ‘millet ittifakı’ yazacak

Dolayısıyla, sürekli bir fiştek halindeler..

Aday İstanbul’dan mı çıkacak, Ankara’dan mı?

Şu Genel Başkan mı olacak diğeri mi?

Bu aşamalardan sonra, şimdi de, bir kavga varmış havası peşindeler..

Konumum gereği en yakınlarındaki bir isim olarak çok net bir fotoğraf duruyor önümde;

-Liderler arasında, A Haber’de, TV Net’te, Ülke TV’de, atv’de, Sabah’ta, Akşam’da, Takvim’de, Akit’te, Yeni Şafak’ta, CNN Türk’te iddia edildiği gibi bir münasebet yok.. Kavga gürültüyü geçtim, hesapsız ve karşılıklı nezaketin haddi hududu yok..

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Elbette siyaset her an yeni şeylere gebe..

Bu siyasetin doğasında var..

Ancak, en yakın tanıklarından birinin kaleminden, şunu bir kenara not edin derim;

-Türkiye’deki ilk seçimde, oy pusulasında “Millet İttifakı” yazacak..

Murat İde’nin yazısı