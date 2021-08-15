Murat İde: Böyle ‘karartma’ görmedim

11 Ağustos günü meydana gelen sel felaketinde bambaşka bir tablo vardı..

32 yıllık bir gazeteci olarak, böyle bir karartmaya şahit olmadım..

O akşam, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın televizyon yayını bitinceye kadar, resmî bir açıklama gelmedi..

Devlet, Cumhurbaşkanı’nın televizyon yayınına kadar sustu..

Benzeri ancak Kuzey Kore gibi ülkelerde görülebilecek o karartmaya ilk kez şahit oldum..

Böyle bir tablo yaşanırken, televizyonlar gece boyu normal bir akışla yayına devam etti..

Karartmayı ve perdelemeyi çare olarak görenler, günü kurtaran o karartmanın altında kalır..

Karşılaştığı her krizde balçığa saplanan bu iktidarın Türkiye’yi yönetemediği artık ayan beyan ortada..

Yakındır, bugünler geçecek..

Olan giden canlarımıza, kayıplarımıza, arkalarında kalan acı dolu yüreklere olacak..

Murat İde’nin yazısı