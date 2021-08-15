Murat İde: Böyle ‘karartma’ görmedim

11 Ağustos günü meydana gelen sel felaketinde bambaşka bir tablo vardı..
32 yıllık bir gazeteci olarak, böyle bir karartmaya şahit olmadım..
O akşam, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın televizyon yayını bitinceye kadar, resmî bir açıklama gelmedi..
Devlet, Cumhurbaşkanı’nın televizyon yayınına kadar sustu..
Benzeri ancak Kuzey Kore gibi ülkelerde görülebilecek o karartmaya ilk kez şahit oldum..
Böyle bir tablo yaşanırken, televizyonlar gece boyu normal bir akışla yayına devam etti..
Karartmayı ve perdelemeyi çare olarak görenler, günü kurtaran o karartmanın altında kalır..
Karşılaştığı her krizde balçığa saplanan bu iktidarın Türkiye’yi yönetemediği artık ayan beyan ortada..
Yakındır, bugünler geçecek..
Olan giden canlarımıza, kayıplarımıza, arkalarında kalan acı dolu yüreklere olacak..