Murat Fevzi Tanırlı: Türk hakemlerin de kararı yabancı hakem gelsin

Hakemler… Futbolu yönetemeyenlerin en kolay harcayabileceği insanlar…

Hedef tahtasına yerleştirilip sağlı sollu ok fırlatılanlar…

2000’lerin başında kariyerleri bir ömürlük iken, bir maçla bitirilme noktasına getirilenler…

Mahremlerinin de sızdırılmasıyla kurtlar sofrasının mezesi yapılanlar…

Kamuoyu ve kulüpler, ağır baskı altındaki hakemlerin ne denli güvensiz zeminde görev yaptığının farkında. TFF’lerin de arka çıkmamasıyla güçsüzleştiğini biliyorlar. Özgürlükleri tehdit edilen bu insanların ‘her şeyi yapabileceğini’ düşünebiliyorlar. Bu kısır döngüyü yok etmeye muktedir otorite de olmayınca, senaryo aynı: “Üzerimize oyun oynanıyor” diyen onlarca kulüp!

Sızdırılan seminer vakasının ardından hakem ve yardımcıların nabzını tuttum. Bir dokunduk, bin ah işittik. Duyduklarıma üzüldüm, sinirlendim, kaygılandım.

Murat Fevzi Tanırlı’nın yazısı