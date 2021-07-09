Murat Çelik: Çorlu tren faciasının ardından yargının gereğini yap(a)madığı üç koca yıl geçti

Dokuz yaşında bir evladınız olduğunu düşünün. Canınızdan kıymetli, daha dokuz yaşında… Küçücük, pırıl pırıl, masum bir çocuk. Hayattaki en kıymetliniz…

Yavrunuzu trene bindiriyorsunuz bir gün. Bir 8 Temmuz günü. Üç yıl önce dün…

Ve o tren devriliyor yolda. Çocuğunuz ölüyor! Uzunköprü-Halkalı seferini yapan yolcu treni, Tekirdağ’ın Muratlı ve Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Köyü’nde raydan çıktı.

25 kişi öldü, 317 kişi yaralandı kazada. Tabii olaya ‘kaza’ demek mümkünse… (…)

Üç koca yıl geçti Çorlu tren faciasının üzerinden. Yargının sorumluları tespit edip gereğini yap(a)madığı üç koca yıl… Empati yapın. Üç yıldır, her gün dokuz yaşındaki çocuğunuzun fotoğrafını paylaşarak mesaj yazıyorsunuz Twitter’dan.

Murat Çelik’in yazısı