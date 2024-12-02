Murat Batı: Deprem vergisinden toplanan vergiler ne kadar oldu?

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Bir yıl için getirilen deprem vergisi bugün itibariyle yaklaşık 25 yıldır sürekli olarak alınmaktadır. Cep ve sabit telefon faturalarından, dijital ve kablolu tv yayınlarından, internet hizmeti faturalarından vs. şu an yüzde 10 oranında özel iletişim vergisi (deprem vergisi) alınmaktadır.

Özel iletişim vergisi bir yıllığına getirildi ama bugün itibariyle yaklaşık 25 yıldır devamlı surette tahsil edilmektedir.

Aşağıda tabloda 1999 yılından 2024 yılının 10’uncu ayına kadar olan özel iletişim vergisi tahsilatı yer almaktadır. Kasım 2024 tahsilat tutarları ise 16 Aralık 2024 Pazartesi günü yayımlanacağından 2024 yılının ilk on ayının tahsilat tutarlarını dikkate aldım.

25 yılın en yüksek tahsilatı 24 milyar 126 milyon TL ile 2024 yılının ilk on ayında gerçekleşmiştir. Bu gelirin tamamı hazineye doğrudan gelir yazılmaktadır.

Bu tutarları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan yıllık ortalama dolar kurunu dikkate alarak USD cinsinden hesaplamamız da mümkün. Buna göre her yılın tahsilatını o yılın yıllık ortalama kuru ile hesapladığımızda özel iletişim vergisinden Ekim 2024’e kadar tahsil edilen tutar yaklaşık 39 milyar 669 milyon dolardır yani yaklaşık 40 milyar dolardır.

Bu 40 milyar dolarla kaç konut yapılabilir ya da neler yapılabilir? sorusuna cevabı size bırakayım.

Murat Batı’nın yazısı