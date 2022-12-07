Murat Ağırel: Yüzde 10 deyip geçmeyin

Bakın değerli dostlar.

Toplam 611 milyon 896 bin TL tutar, kanunun belirtilen maddelerine aykırı olarak aşılmış durumda.

Yahu 1 milyon değil 10 milyon değil 100 milyon değil.

Yaklaşık 612 milyon lirayı biz bu adamların eşine, dostuna zengin olsun diye ödemişiz. Elbet içerisinde mecbur kalınan doğrudan teminler vardır. Hatta örnek vermek gerekirse Bodrum Belediyesi istisnai durumda olan Belediye. Çünkü hatırlarsanız Bodrum ve çevresinde çok büyük yangın çıkmıştı ve zaman zorunu vardı. Bu durumu anlayabiliyoruz. Ya diğerleri?

Fakat inanın bana bunca yıldır bu dosyaları, raporları okuyorum gerçekten ihtiyaç için doğrudan temin ile yapılan satın almalar çok küçük bir miktarı geçmez.

Siz de yüzde 10 deyip geçmeyin.

Marketten peynir alamamamızın sebebi bu yüzde 10, kaliteli tereyağı yiyemememizin sebebi bu yüzde 10, çocuğunuza ufak bir hediye alamamamızın sebebi bu yüzde 10…

Daha ne diyeyim.

Murat Ağırel’in yazısı