Murat Ağırel: Yılan hikayesi devam edecek

Şimdi büyük bir gösteriş ile açılan Ankara-Sivas hızlı tren hattının Yozgat kısmında heyelan nedeniyle rayların altı boşalmış. Yol kontrolü yapan kılavuz lokomotif heyelan ile raydan çıkmış. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu’nun sosyal medya hesabındaki paylaşımından öğrendik.

Daha önce 8 Temmuz 2018 tarihinde Çorlu tren katliamı yaşandı. Aynı nedenden, rayların altı boşaldığı için 7’si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı. Şayet yol kontrolü yapılmamış olsaydı aynı katliamın yaşanabileceğini düşünmek insanın nefesini kesiyor. Üstelik bu facianın hızlı giden bir trenle yaşandığını düşünmek acı veriyor.

Şimdi ne yapılacak sizce?

Bu tren hattının zemin etüdünü yapan, projelendiren, hattı yapan firmalara dava açılıp hesap sorulacak mı? Ceza verilecek mi?

Benim tahminim bırakın cezayı davayı, şimdi hasar gören hat için yeniden bir ihale düzenlenip hattın tadilatı yapılacak.

Yılan hikâyesi devam edecek.

İktidarın yıllardır yaptığı gibi projelerin kalitesi ve güvenilirliği ikinci hatta üçüncü plana itilecek. Yandaşlar kazanacak. Siyasiler projenin reklamından faydalanacak. Eğer bir faciada birileri ölür de çocuklar hayatını kaybederse kimse istifa etmeyecek.

Türkiye’nin özeti bu.

Murat Ağırel’in yazısı