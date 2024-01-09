Murat Ağırel: Uyuşturucu kaçırırken yakalanıp tahliye olunur mu?

İşin acı tarafı aylardır yazdığım yöntemi ülkemize sızmak için kullanmışlar. Gözaltına alınan bu kişiler turist olarak ülkemize gelmiş ve ev satın alarak vatandaşlık almışlar.

Mesela, Fatih Sağlık Müdürlüğü’nde çalışan yabancı uyruklu bir personelin Mossad ajanı olduğu, Suriyeli diğer bir şahsın Hatay Kırıkhan’da camide namaz sonrası vaaz verdiğini Yeni Şafak gazetesi ortaya çıkardı.

Ben aslında Mossad operasyonundan daha büyük bir skandalı açıklamak istiyorum. Özellikle iki kişi üzerinde duracağım. Biri Lübnanlı diğeri de Suriyeli…

Birinin adı Said Kasem, diğerinin adı ise Osama Elşehade. Konu ise uyuşturucu veya uyuşturucu madde ithal etme.

Hikâye, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nce, Lübnan limanından Ambarlı Gümrük Müdürlüğü Kumport Limanı’na indirilen ABC Shipping firmasından gönderilen bir konteynerden şüphelenilmesiyle başlıyor.

Narkotik detektör köpeği “Breki”nin tepkisi ile konteyner özel alana alınıyor.

Lübnan’dan gelen konteynerin alıcısının “Tekno Steel” firması, şirket sahibinin Said Kasem ve şirket çalışanının ise Osama Elşehade olduğu tespit ediliyor.

Firma yetkilileri konteyner başına çağrılıyor ve fırınların görünmeyen bölgesindeki alanlara ulaşmak için fırın parçalara ayrılıyor. Boşluklara saklanmış vaziyette küçük şeffaf poşetler içerisinde “L” (LEXUS marka logosu şeklinde) ibareleri bulunan haplar olduğu görülüyor. Yapılan analizlerde hapların amfetamin olduğu anlaşılıyor.

Murat Ağırel’in yazısı