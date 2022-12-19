Murat Ağırel: Tarikattaki tecavüz skandalının arkasındaki gerçek

Mesela Hamidiye Tarım adlı şirketleri var. Hayvancılık yapıyorlar. Kuruluşta sahipleri Mehmet R. Ve Süleyman A. Mehmet R. Aynı zamanda yağ fabrikasının da ortaklarından. 2020 yılında Mehmet R. hisse devri yapmış. Hisselerini Süleyman A.’ya devretmiş.

Şeyhin çocukları, bazı akrabaları ticaret erbabı. Şeyhe “Baba” diyorlar.

Zincir marketleri de var. Müslüman olmayanlar hakkında her gün konuşmalar yapan tarikat mensupları yabancı isimli bir market zincirinin temsilcileri. Mesela mobilya mağazaları var. Mobilya mağazası değil “Showroom” diyorlar. Şu anda kayyumun yönettiği bir markanın temsilcileri, medikal sektöründe varlar. Varlar da varlar.

Açıklamalarındaki 5. madde işte bu “Tarikat-Ticaret-Siyaset” bağlantılarının deşifre edilmemesi için ön almak amacını taşıyor.

Bakın taciz tecavüz skandalından nerelere geliyoruz. O yüzden diyorum Türkiye’deki tarikatlar örümcek ağı gibidir. İpin ucu nerelere çıkar inanamazsınız.

Daha önce de yazdığım gibi…

Tekrar ediyorum bu tarikatlar ya kapatılmalı ya da ağır bir denetim mekanizması altına sokulmalıdır.

Murat Ağırel’in yazısı