Murat Ağırel: Şirketler yalanlarla kazanmaya devam ediyor

Bu maden faaliyetleri neticesinde yöre halkının sağlığı ciddi anlamda bozuldu.

Sağlık ve Çevre Birliği raporuna göre, 1982-2020 yılları arasında bölgede yaşayan çocuklarda 455 bin 738 bronşit vakası, 43 bin 725 erken doğum, 68 bin 324 erken ölüm, 39 bin 995 yetişkinde bronşit vakası, 77 bin kişide de solunum ve kalp damar hastalıkları şikâyeti görüldü. Kümülatif sağlık maliyeti 1.48 trilyon Türk Lirası olarak tespit edildi.

Yani sözün özü… YK Enerji adlı firmanın danışmanlık firması, termik santralları adeta iyilik derneği gibi göstermeye çalışsa da gerçek bu.

Doğa katlediliyor, sağlımız yok oluyor, suyumuz ağacımız geleceğimiz yok ediliyor ama gözü doymak bilmez şirketler yalanlarla kazanmaya devam ediyor.

Murat Ağırel’in yazısı