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Yaramazlara biraz batar!

Murat Ağırel: Paramızı su gibi içmişler

İBB yönetimi el değiştirdikten sonra gördük ki Belediyeye bağlı olan iştiraklerin çoğu çiftlik gibi kullanılmış ve “kişiye özel” para kazandırma aracına dönüştürülmüş.

Bugünkü yazımın konusu Hamidiye Kaynak Suları A.Ş…


… sonuç olarak 2016 tarihinde değeri tahminen 25 milyon TL olarak belirlenen bir su firması, alavere dalavere yapılarak 75 milyon TL bedel ile satın alınmış.

50 milyon TL paramız birilerinin cebine aktarılmış. Söz konusu dosyanın olduğu yer ise İçişleri Bakanlığı… Henüz bir hamle yapılmıyor.

Bakın bu iş bilmezlikle yanlış hesapla açıklanabilir bir durum değil. Kasıtlı olarak kamu kaynağı yasa dışı aktarılmış.

Murat Ağırel’in yazısı

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