Murat Ağırel: Kerem Kınık’ı yalanlayan belgeler

…Kızılay bu işi yeni de yapmıyor, Atatürk’ün emri ile İsmet Paşa’nın onayı ile yapılan çadır satışları var.” Bu iddia doğru mu diye araştırdım. Önce Kızılay arşivlerini topladım. 1877-1980 tarihleri arasındaki Kızılay dergilerini inceledim. Kızılay’ın resmi sayfasında da arşivi ile ilgili geniş bir albüm var. Onları da inceledim. Bu iddiayı doğrulayacak bir emareye rastlamadım.

Sayın Kınık’a Kızılay arşivinde bu iddiayı bulamadığımı bildirdim. Bana 1936 tarihli ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk imzalı bir belge gönderdi. Konusu ise çadır satışı değil maske satışı. Savaştan çıkmış ve her an yeni bir dünya savaşı çıkma ihtimali olan bir iklimde, sanayileşmeye çalışan genç Türkiye. Ürettiği gaz maskelerini satıyor. 1936’da gaz maskesi üretiyor Türkiye ve Kızılay!

Yani savaş esnasında halkına gaz maskesi satmıyor. Ürettiği gaz maskesini normal zamanda satıyor. Ayrıca iddia edildiği gibi çadır satışı olayı da yok.

Murat Ağırel’in yazısı