Murat Ağırel: İktidarın iki büyük yalanı

… şayet dini çıkarlarınız için kullanmıyorsanız, kamu kurumlarından haksız şekilde ihale alarak büyümemişseniz, sadece partili olduğunuz için semirip büyümemişseniz bu büyüme biz vatandaşlar için değil.

İstihdam yaratmayan büyümenin ise sonu belli: Buhran… İktidar son kurşunlarını kullanıp ekonomide iki büyük yalan söyledi.

Biri yüzde 21 büyüme ile ilgili açıklamalar diğeri de Merkez Bankası’nın rezervlerinin 119 milyar dolar olduğu… Doğrusu yüzde 0.9 büyüdük, net rezervler de -40.6 milyar dolar.

Hani hep yolsuzlukları, usulsüzlükleri yazıyordum ya işte bunların geldiğin son da bu. Vatandaşın, hepimizin kamburu daha da arttı, artacak.

Murat Ağırel’in yazısı