Murat Ağırel: Devlet kafamıza göre yönetilemez

İhaleler zaman alıyormuş.

Hizmet devamlılığı için şartmış…

Yani bu kadar kanun, madde, yönetmelik boşuna hazırlanmış.

Sonuç olarak her devlet kurumunda karşımıza çıktığı gibi burada da “kafamıza göre yönetim” kendini göstermiş.

Devlet kafamıza göre yönetilemez.

Siz benzer uygulamaları Almanya’da, ABD’de, İngiltere’de, Çin’de, Japonya’da görebilir misiniz?

Hiç olmazsa bir kaçak olduğunu fark ettikleri anda usulsüzlüğü ortadan kaldırmak için yeni yasal çözümler getirirler.

Bizimkiler ne yapıyor Kamu İhale Kanununu onlarca, yüzlerce kez ihaleye göre değiştiriyor.

Ondan sonra da yatırım almayan güvenilmez bir devlet olup çıkıveriyoruz…

Murat Ağırel’in yazısı