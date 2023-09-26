Murat Ağırel: Biraz Erdoğan dönemine baksak daha iyi olur gibi

Bütün kurumların yer aldığı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu’nda 2020’de 638 milyar TL olan sosyal yardım miktarı 2022’de 1.2 trilyon TL’ye yükselmiş. 2020’de 161 milyar TL olan faiz gideri 715 milyar TL’ye yükselmiş. Genel Yönetim Sektörü gideri ise 2022’de 4.4 trilyon TL’ye yükselmiş. Sosyal yardım demişken Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) anlatmak istiyorum.

Hani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürekli diyor ya, “Kılıçdaroğlu SGK’yi batırdı” diye. Biraz Erdoğan dönemine baksak daha iyi olur gibi.

Kamu alacağı tecil edilen borçlular ile bunlar adına muhasebe kayıtlarına alınan teminatları karşılaştıran bir çalışma yapılmış ve gelen sonuçlar incelenmiş. İncelemelerde, muhasebe kayıtlarında teminatı görünmeyenlerin dosya bazında borçları 50.000.00 TL üzerinde olarak değerlendirildiğinde 37 bin 432 tecil işlemi için teminat alınmadığı veya kabul edilen teminatların muhasebe kayıtlarına alınamadığı sonucuna ulaşılmış.

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