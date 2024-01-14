Murat Ağırel: Bir yıl önce evlerini kaybettiler, şimdiyse evlatlarını

Şehitlerimizden biri P.Söz.Er Müslüm Özdemir.

Maraş Dulkadiroğlu’nda yaşıyor ailesi.

Depremzede…

Bir yıl önce evlerini kaybettiler. Şimdi ise evlatlarını.

Komşuları anlatıyor. Şehidimizin en büyük isteği ailesine ev alabilmekmiş.

Neden biliyor musunuz?

Şehidimizin anne ve babası Ümmihan ve Ali Özdemir çifti depremde evleri yıkılınca çadırda yaşamaya başlamışlar. Sonra konteyner verilmiş ama kış şartında ısıtmak ne mümkün. Eşyaları koymuşlar konteynere mecburen çadıra geçip soba kurup ısınmışlar.

Şimdi siz güneşi verseniz o babanın ananın yüreği ısınır mı?

O çadırda şehit haberini aldılar ve o çadıra asıldı şehidimizin kanı ile sulanmış al bayrak.

Murat Ağırel’in yazısı