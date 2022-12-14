Murat Ağırel: Bir tarikat ve tecavüz skandalı daha

Türkiye günlerdir, tarikat lideri Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H. K. G.’yi, Kadir istekli ile 6 yaşında evlendirmesi sonucu zincirleme tecavüze maruz bırakmasını konuşuyor.

Konuşulmaya da devam edecek. Fakat halen tarikatların temiz yerler olduğunu savunmaya çalışanlar, sanki bu tecavüz ve cinsel istismar olaylarının hiç bu yapıların organizasyonu içerisinde yaşanmamış gibi savunmaya devam etmesi en az bu istismarlar kadar iğrenç. Zira tarikatlar gibi denetlenemeyen kapalı yapılarda yaşananları kimse bilmiyor. Dernekler masasının evrak denetlemesinden bahsetmiyorum. Çocukların okul yerine medrese ve kurs eğitimi aldığı yerler buraları. Şimdi size, zar zor ulaştığım başka bir tarikat ve tarikat mensuplarının karıştığı ve yargılamasının bittiği bir dosyadan daha bahsedeceğim.

Bu bilgileri de ilk kez okuyacaksınız… Bu kez cinsel istismar ve tecavüz vakası Kadiri tarikatının Nadiriler kolunda yaşanıyor.

Kadiri tarikatı, Abdülkadir Geylani’nin öğretilerini kabullenen, Türkiye’de çok etkin, siyaset ile iç içe geçmiş çok sayıda müridi bulunan bir tarikat… 13 kolu bulunuyor. Bunlardan biri de Bilal-i Nadir (Nadiriler) denilen kolu. Gaziantep’te çok etkililer. Tarihlerini daha sonra başka bir yazımda anlatırım.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Hamidiye mahallesinde Külliyeleri var. Turlar düzenleniyor. Bu tarikatın şeyhi, Sadettin Teksoy’un haberinde bile gündem olmuştu. Yazdığı muskayı horoza takmışlardı ve ateş etmişlerdi. Horoza hiçbir şey olmadığında “keramet” olarak göstermişlerdi. İşte bu saçma sapan tarikatın mensubu iki kişi mide bulandıran bir tecavüz dosyasında yargılandı ve ceza aldı.

Murat Ağırel’in yazısı