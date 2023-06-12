Müjdat Gezen: Mesele çıkar meselesi 

Seçimlerde yüzde 88’e varan oranda yurtdışı oy alan Kılıçdaroğlu’na, Avustralya, İngiltere, Kanada, USA gibi Anglosakson kökenli ülkelerden bu oyların geldiği malumumuz. Tıpkı bizim kıyılardan, sahillerden gelen oylarla bir benzerlik arz ediyor. Nedenini siz biliyorsunuz. Benim fazla bir bilgi aktarmama gerek yok. Okuma yazma oranı meselesi. Diğer Avrupa ülkelerinde Erdoğan’a yüksek oylar çıktı. Oy kullanan o kitleler yaşadıkları ülkelerde genellikle sol partilere oy veriyorlar. Yok yok. Bir terslik yok. Mesele çıkar meselesi. Çünkü Avrupa’daki sol partiler yabancı işçilere karşı değiller. Tam tersine onların haklarını savunuyorlar. Mesele çıkar meselesi o kadar. Ama asıl sorun şu: Seksen yıldır bu ülkenin vatandaşıyım. Vergilerimi verdim, veriyorum. 24 ay askerlik yapıp vatani görevimi yerine getirdim. Ama benim, bu yaştan sonraki kaderimi Afgan, Suriyeli ve bu ülkeyi terk edip hayatını Avrupa’da kazananlar tayin etti. Ben böyle demokrasinin…
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