Muhtarlara ‘maaş müjdesi’ veren Erdoğan sitem etti: Trileçeleri neden yemediniz!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı, 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldık” dediği muhtarlar buluşmasında sitem etti: ”Trileçeleri neden yemediniz!”

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Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu’ndaki 51’inci Muhtarlar Buluşması’nda AA’nın aktardığına göre muhtarların özlük haklarında, SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesi, maaşlarının artırılması, silah ruhsatı harcı muafiyeti başta olmak üzere ‘pek çok önemli iyileştirmeler’ yaptıklarını dile getirdi.

Erdoğan toplantıda muhtarlara maaş zammı müjdesini de verdi: “Bilindiği gibi biz hükümete geldiğimizde muhtar maaşları neydi? 97 liracık. Bu yılbaşı itibariyle 3 bin 392 lira seviyesine kadar çıkarmıştık. Ayrıca 1726 lira tutarındaki SGK primlerini de karşılamaya başlamıştık. Muafiyet sağladığımız silah ruhsatı harcının da 10 bin 359 lira olduğunu hatırlatmak istiyorum. Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonunda muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yani 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldık. İşte şimdi de yine aynı şekilde hayata geçmesi için gereken kanuni değişikliği en kısa sürede yapacağımız yeni maaşlarının muhtarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Erdoğan, bir başka önemli çalışmalarının da muhtarlık hizmet binalarıyla ilgili olduğunu dile getirdi.

Kadın muhtarların görev yaptığı yerlere öncelik vermek suretiyle muhtarlık hizmet binalarını güvenlik kamerası sistemleri ile donattıklarına dikkati çelen Erdoğan, şunları kaydetti: “Ankara’da sizler için hazırladığımız muhtar konukevini de inşallah 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde hizmete açıyoruz. Vilayetler evi var ya onun bir benzerini de muhtarlarımız için yapıyoruz. Yani muhtarlarımızın, Ankara’ya geldiği zaman oturacağı, buluşacağı, kalacağı bir yeri olsun istedik. İçişleri Bakanımız da bunun adımını attı, atıyor. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ni muhtarlarımızın istifadesine açarak gereken bilgilere buradan ulaşılmasını sağlıyoruz. Afetler sonrası, AFAD’ın gönderdiği ayni yardımların dağıtımıyla ilgili de muhtarlarımızın kullanabileceği bir sistem kuruyoruz. Görüldüğü gibi muhtarlarımıza ne söz vermişsek hepsini de yerine getirdik, getiriyoruz.”

Salgın nedeniyle yaklaşık iki buçuk yıl aranın ardından yeniden muhtarla bir araya gelmekten ‘bahtiyar’ olduğunu belirten Erdoğan muhtarlara teşekkür borçlu olduklarını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Birlikte olamadığımız süre boyunca gerek corona virüsü salgına, gerek yangın ve sel felaketlerine karşı verdiğimiz mücadelede muhtarlarımız hep ilk saflarda yer aldı. Salgın sürecinde valilik ve kaymakamlıklarla koordinasyonlu şekilde filyasyon ekiplerinde aktif görev alan tüm muhtarlarımıza şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Devletin ülkenin en ücra köşelerine kadar uzanan elleri olan muhtarların ne kadar önemli olduğunu bu felaketler vesilesiyle herkesin yakından gördüğüne inanıyorum. Bugün bir kez daha tüm kalbimle hissettik ki muhtarlar candır”

Erdoğan’ın bu ‘duygusal’ açıklaması sırasında bir anda önündeki masalarda oturan muhtarala hitaben “Yalnız bu trileçeleri yemediniz ha! Bu trileçeleri niye yemediniz? Arnavut kardeşlerimizi üzeceksiniz. Afiyet olsun” demesi dikkat çekti.