Muhsin Kızılkaya: Ama neden özellikle yılbaşında bu temenni?

“Ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar!”

Çocuk bile biliyor; mutlu sonla bitmeyen masala masal denmez çünkü. Çünkü çocuklara umut lazım. Her gece yatmadan önce bir çay kaşığı kadar umut iyi gelir, büyütür onları.

Bugün yılın ilk günü… Yeni bir yıl başlıyor. Herkes herkese “mutlu yıllar” diledi dünden beri, geç kalanlar hala diliyor; yeni yılın mutluluk getirmesi temennisi bütün temennilerin üzerinde!

Çoğumuz temenni ettik mutluluğu, başka ne yapabiliriz ki… Ama neden özellikle yılbaşında bu temenni? Çünkü hepimiz mutluluğun yeni bir başlangıçla geldiğine inanıyoruz da ondan.

Muhsin Kızılkaya’nın yazısı