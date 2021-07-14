Muharrem Sarıkaya: Zamlardan vergilerde artışa kadar birçok alanda kendilerine tanınan zemini kaçırdılar

Buna son dönem CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarında bugüne kadar hiç görülmedik şekilde “ben…” vurgusunu tekrar etmesini de eklemek gerek…

Bu da partneri ile kurduğu söylem ittifakının bir çırpıda yerinden oynamasına, yatağının bozulmasına neden oldu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener Tunceli gezisi sırasında, “Adaylık Kılıçdaroğlu’nun da hakkıdır. Ben kendi namıma bir şey istemiyorum” diyerek tartışmayı noktalamak istese de henüz tam anlamıyla tüketildiğini söylemek olası değil.

Tek ortak adayla seçime gideceklerine yönelik açıklamalarla stratejik konularda uyumsuz olmadıklarını sergilemeye çalışsalar da beklemedikleri yerden farklı açıklamaları da durdurabilmiş değiller.

Her iki partinin kurmay kadrosu da ortaya çıkan bu durumu gidermek için çaba gösteriyor.

Bu durum Cumhurbaşkanı’nın Diyarbakır gezisinden, zamlara, vergilerdeki artışa kadar birçok alanda kendilerine tanınan zemini kaçırmalarına yol açtı…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı